Pep Guardiola: "UEFA, 1 yılı 400 gün yapsın"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, yeni Şampiyonlar Ligi formatını eleştirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Pep Guardiola: 'UEFA, 1 yılı 400 gün yapsın'
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23 Nisan 2021 20:07
Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Avrupa Süper Ligi tartışmaları sürerken açıklanan yeni Şampiyonlar Ligi formatına tepki gösterdi.

Yeni formatta daha çok maç oynayacaklarına değinen İspanyol hoca, "UEFA ve FIFA'nın 365 gün olan 1 yılı 400 gün yapmasını istiyoruz. Belki bu hamle, daha fazla maç oynamak için bir çözüm olabilir." ifadelerini kullandı.

UEFA'ya tepki gösteren Guardiola, "Herkes futbolda kalitenin artmasını istiyor ama UEFA nedense sayının artmasını istiyor" dedi.

Dörder takımdan sekiz grup ile oynanan Şampiyonlar Ligi, 204/25 sezonundan itibaren 36 takımın tek bir ligde olacağı ve her takımın 5 rakibiyle 10 maç yapacağı bir turnuvaya dönüşecek.



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