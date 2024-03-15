Pep Guardiola: 'Turnuvanın kralıyla oynayacağız'

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile eşleşen Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola kurayı değerlendirdi.



Real Madrid'i, Şampiyonlar Ligi'nin kralı olarak adlandıran Pep Guardiola şu ifadeleri kullandı:



"Üst üste üçüncü kez turnuvanın kralıyla oynayacağız. Bu artık gelenek haline geldi. Real Madrid ile oynayacağımız maç için heyecanlıyım."



Takımdaki sakat isimlerle ilgili de konuşan Pep Guardiola, "Newcastle United ile oynayacağımız maçta Kevin De Bruyne oynayamayacak. Liverpool maçında ufak bir sıkıntı yaşadı. Jack Grealish ise gittikçe hazır duruma geliyor ve Newcastle United maçında kadroda yer alacak. Ayrıca Ederson ise milli ara sonrasında takıma katılacak." ifadelerini kullandı.





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