Manchester City'nin deneyimli hocası Pep Guardiola, 2018'de o zamanki yardımcısı Domenec Torrent'ten övgüyle bahsetmişti.



Pep şunları söylemişti:



"Maçlara çok iyi hazırlanır ve çok tecrübelidir. Her ülkede çalışmaya hazır kapasitede. Ondan çok şey öğrendim. Beraber de çok şey öğrendik. Bayern Münih ve Manchester City'de kazandığımız başarılarda onun büyük payı var.



Kopyala yapıştır yapan bir teknik adam değil. Pep, Pep'tir, Domenec de Domenec. Biz Barcelona'da bir araya gelmeden önce de o teknik adamlık yapıyordu. Kendi tarzı vardı. Ondan öğrendiklerim kadar onun da bizden öğrendikleri vardır."



"STOPERLER HIZLI OLMALI"



Domenec Torrent, Manchester City'deki oyun tarzlarını ise şöyle anlatmıştı:



"Manchester City 4-3-3 oynuyor diyorlar, bu doğru değil. Maçların yüzde 80'inde kanatları içeriye sokup 3-2-2-3 diziliyorduk. Elinizde Romario ile Ronaldo Nazario varsa, 4-3-3 oynayacak kadar salak olamazsınız.



Dizilişim 4-3-3 ama bu, kadroya bakar. Bizim oyunumuzda stoperin hızı çok önemli. Pep; Barça'da Abidal, Bayern'de Alaba'yı bu özelliklerinden dolayı kullandı. Topun rakipte 10 saniyeden fazla kalması delirme derecesidir."





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