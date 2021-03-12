Pep Guardiola: "Stadımızın zemini iyi değil"

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Etihad Stadyumu'nun zeminiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Pep Guardiola: 'Stadımızın zemini iyi değil'
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12 Mart 2021 17:52
Ülkemizde zemin tartışmaları sürerken ve Galatasaray'da Belhanda zemin ile ilgili yöneticilere yönelttiği sözler nedeniyle gönderilmişken, İngiltere'de flaş bir açıklama geldi.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Etihad Stadı'nın zemininin iyi olmadığını belirtti.

Fulham maçı öncesi konuşan deneyimli hoca, "Stadımızın zemini iyi değil. Arsenal deplasmanında, Anfield'da, Old Trafford'da oynadık, hepsi bizden iyi. Budapeşte'de oynadık, orada bile halı gibi zemin vardı." ifadelerini kullandı.

Manchester City, Premier Lig'in 28. hafta mücadelesinde deplasmanda Fulham ile 13 Mart Cumartesi günü TSİ 23:00'da karşı karşıya gelecek.



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