Pep Guardiola: 'Şampiyonlar Ligi takıntımız değil!'

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Olympiakos maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



"BU SEZON GOL SIKINTIMIZ VAR"



Gol sıkıntılarına değinen tecrübeli teknik adam, "Oyuncularım çok cesur. Neden daha fazla gol atamadığımızı çözmesi gereken benim. Onların kalitesini sahaya yansıtmasını sağlamak için bir yol bulmalıyım. Yardım etmek benim elimde. Geçen sezon çok gol attık ancak bu sezon zorlanıyoruz. Sezonun daha başındayız, iyi bir sezon olacağı konusunda iyimserim." dedi.



"BİR YOL BULMALIYIZ"



Sorunu çözmesi gerekenin kendisi olduğunu söyleyen Pep, "Tottenham, 90 dakikada 2 kontra atak yaptı. 4 şut çektiler, 2 gol attılar, tebrikler. Liverpool ve Chelsea dışında tüm takımlar derinde defans yapıyor, bunu geçmek için bir yol bulmalıyız. Akıcı bir hücumumuz var ve şanslar da buluyoruz, şu anda bir problem yok. Tam olarak ne yapmamız gerektiğini bulmalıyım." ifadelerini kullandı.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKINTI DEĞİL"



Şampiyonlar Ligi'nin kendileri için bir takıntı olmadığını dile getiren Guardiola, "Şampiyonlar Ligi bizim için bir takıntı değil, yapabileceğimizin en iyisini yapmak istiyoruz." diye konuştu.



