Pep Guardiola: 'Ronaldo ve Messi gibisini bulmak imkansız.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint Germain ile karşılaşacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, Ronaldo ve Messi'den övgü dolu sözlerle bahsetti.



Guardiola yaptığı açıklamada, "Bazen Messi topu aldığında ne yapacağınızı bilemezsiniz. Bazen kendisi bile ne yapacağını bilmiyor. Messi'nin hala bu seviyede oynaması ve kaliteli futbol sergilemesi beni çok mutlu ediyor. Ayrıca, PSG'nin her hücumcusu dünyadaki herhangi bir takımın yıldızı olabilecek kalitede, ancak burada dördü de aynı kadroda." ifadelerini kullandı.



Ronaldo'dan da bahseden Guardiola, "Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun yaptıklarını tekrarlamak neredeyse imkansız. Benzer bir şey belki görebiliriz ama kimsenin bu seviyeye çıkabileceğini sanmıyorum. Cristiano ve Messi gibi oyuncular bulmak neredeyse imkansız." açıklamalarında bulundu.



Manchester City, 24 Kasım'da sahasında PSG ile oynayacak. Maç Türkiye saatiyle 23:00'te başlayacak.





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