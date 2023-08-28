Pep Guardiola rekor kırmaya doyamıyor

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Premier Lig'de en hızlı 200 galibiyete ulaşan teknik direktör rekorunu kırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Pep Guardiola rekor kırmaya doyamıyor
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28 Ağustos 2023 00:12
Premier Lig'de Mancehster City deplasmanda Sheffield United'ı Erling Haaland ve Rodri'ni golleriyle 2-1 yenerek ilk 3 maçın tamamını kazandı.

GUARDIOLA TARİHE GEÇTİ

Sheffield United galibiyetiyle birlikte Manchester City menajeri Pep Guardiola, Premier Lig tarihine geçti. Pep Guardiola Premier Lig'de 269 maçta 200 galibiyete ulaşan bunu en kısa sürede başaran menajer oldu.

Pep Guardiola, meslektaşı Jose Mourinho'dan 57 maç daha az oynayarak başardı.

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