Pep Guardiola: 'Ocakta, forvet transferi yok'

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Harry Kane ve Dusan Vlahovic transferi için açıklamalarda bulundu.



Ocak ayında forvet transfer yapmayacaklarını söyleyen İspanyol teknik direktör, "Devre arasında forvet transferi yapmayacağız, plan bu. Harry Kane için Tottenham ile görüşmedik çünkü bizimle pazarlık yapmak istemediler. Bir takım pazarlık yapmak istemediğinde söylenecek çok bir şey olmuyor. Kapıyı açtıklarında konuşuruz. Bizden 200 milyon sterlin sterlin isterlerse ödemeyiz zaten bizde o para yok." dedi.



Bu sezon Tottenham formasıyla 22 resmi maça çıkan Harry Kane, 9 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.





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