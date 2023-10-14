Pep Guardiola'nın Jude Bellingham sevdası

Pep Guardiola'nın, Jude Bellingham'ın Real Madrid yerine Manchester City'ye imza atması için üç saat konuştuğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Pep Guardiola'nın Jude Bellingham sevdası
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14 Ekim 2023 15:02
Geçtiğimiz yaz transfer döneminin en sansasyonel transferlerinden birisi olan ve şu ana kadar oynadığı futbolla Real Madridli taraftarların sevgilisi olan Jude Bellingham için flaş bir iddia ortaya atıldı.

GUARDIOLA ÖZEL OLARAK KONUŞTU

Borussia Dortmund'da gösterdiği performansla beraber takımdan ayrılacağı kesinleşen Jude Bellingham'ın yeni durağı Real Madrid olmuştu. Ancak Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için Bellingham ile 3 saatlik bir konuşma yaptığı iddia edildi.

Ancak 20 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Real Madrid'den gelen teklifi duyduktan sonra İspanyol devine katılacağını söyleyerek Pep Guardiola ile yaptığı konuşmayı bir kenara bıraktı ve Real Madrid formasını sırtına geçirdi.

10 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 10 resmi maça çıkan Jude Bellingham bu karşılaşmalardad 10 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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