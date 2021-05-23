Pep Guardiola: 'Messi, tarihin en iyisi!'

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Lionel Messi'nin tarihin en iyisi olduğunu söyledi.



Barcelona'daki dönemde çok başarılı olduklarını kaydeden İspanyol hoca, "Messi tarihin en iyisi. Hepimiz de en iyisinin o olduğunu biliyoruz. Barcelona'da o dönemde 6-7 iyi oyuncumuz vardı ve çok iyi rekabet olduğu için süre alamayanlar da oluyordu. Şampiyonlarla birlikte çalıştığım için çok şanslıydım. Busquets örneğim, her orta saha oyuncusu onun gibi olmalı. Rodri de onun adımlarını takip ediyor." ifadelerini kullandı.



Pep Guardiola, 2008 ile 2012 yılları arasında Barcelona'da çalıştığı dönemde 16 kupa birden kazandı.



