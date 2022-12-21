Pep Guardiola: 'Messi en iyisi! Tartışılmaz'

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından Lionel Messi'nin en iyisi olduğunu dile getirdi.



Guardiola, "Herkesin bir fikri var ama hiç kimse Messi'nin tüm zamanların en iyisi olduğu konusunda bir şüphesi olamaz. Benim için en iyisi, Messi'nin yaptıklarıyla rekabet edebilecek hiç kimse yok." dedi.



İspanyol menajer, "Pele, Alfredo Di Stefano veya Diego Maradona'yı gören insanlar biraz duygusaldır. Yine de Messi en iyisi. Dünya Kupası'nı kazanmasaydı da bu durum hiç değişmeyecekti." ifadelerini kullandı.



"GİDENLER, GİTMEYENLERDEN DAHA İYİ DURUMDA"



Dünya Kupası'na giden oyuncuların, gitmeyenlerden daha iyi durumda olduğunu söyleyen Guardiola, "Bugün altı oyuncum geri döndü. İnanılmaz, eşsiz bir durum yaşadılar. Umarım 4 yıl sonraki Dünya Kupası'nda da başka bir deneyim sahip olurlar. Dünya Kupası'na giden oyuncular, gitmeyen oyunculardan daha iyi durumdalar. Gitmeyenler, futbol ritimlerini kaybettiler." açıklamasını yaptı.



Başarılı teknik adam, "Sezonun devamı için bir endişem yok. Sezonun sonunu iyi şekilde getireceğimizi düşünüyorum. "sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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