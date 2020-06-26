Pep Guardiola: "Liverpool'u yakalamalıyız ama birçok takımdan iyiyiz"

Manchester City menajeri Pep Guardiola, Liverpool'un şampiyonluğuyla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Pep Guardiola: 'Liverpool'u yakalamalıyız ama birçok takımdan iyiyiz'
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26 Haziran 2020 01:06
Manchester City menajeri Pep Guardiola, Liverpool ile girdikleri ve rekor olan 7 hafta kala kaybettikleri şampiyonluk yarışı için konuştu.

Klopp'un ekibiyle aradaki farkı kapatmaları gerektiğini kaydeden Guardiola, "Harika sezon için Liverpool'a tebrikler. Hala oynamamız gereken 5-6 hafta var. Son yıllarca çok kupa kazandık ve aradaki farkı kapatmak istiyoruz. 2 sezonun ardından, fark büyüdü. Önceki sezonlarda olduğu gibi istikrarlı olamadık. Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve bu da onlara özgüven verdi. Her maçı son maçları gibi oynadılar, biz bunu yapamadık. Yine de 2. olduğumuzu unutamayız, hala birçok takımdan daha iyi durumdayız" dedi.

LAPORTE: "ACI VERİYOR", DE BRUYNE: "KAZANABİLİRİZ"

Defans oyuncularından Aymeric Laporte, "Liverpool'un şampiyonluğunu kabul etmek acı veriyor ancak bunu hak ettiler, tebrik ediyorum" mesajını verirken, Manchester City'nin yıldızı Kevin de Bruyne ise Liverpool'u kutladı ve, "Liverpool'u şampiyonluğundan dolayı kutluyorum. Bizim adımıza ise hala kazanabileceğimiz çok şey var" ifadelerini kullandı.



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