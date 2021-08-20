Pep Guardiola: "Lewandowski mi?"

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Robert Lewandowski ile ilgilendikleri iddialarına yanıt verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Pep Guardiola: 'Lewandowski mi?'
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20 Ağustos 2021 19:49
Transfer döneminde sadece Jack Grealish'i kadrosuna katan ve bir forvet transferi yapması beklenen Manchester City'de menajer Pep Guardiola, Robert Lewandowski iddialarına kaçak yanıt vermeyi tercih etti.

Polonyalı golcünün Bayern Münih için önemli olduğunu vurgulayan tecrübeli hoca, "Lewandowski, Bayern Münih için çok önemli bir oyuncu ve Bayern Münih'te kalacak. 11 gün kalmışken, transferle ilgili konuşmayacağım. Ne olacağını bilmiyorum, kimse bilmiyor." ifadelerini kullandı.

Tottenham'dan Harry Kane için "beklemeye" geçen Manchester City, 150 milyon euroluk bedelin düşmesini istiyor.

İngiliz kulübünün kalan 11 gün içinde üst düzey bir forveti kadrosuna katacağına kesin gözüyle bakılıyor.


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