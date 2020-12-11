Pep Guardiola: 'Kazanınca iyiyiz, kaybedince kötüyüz'

Manchester City teknik direktörü Guardiola, Manchester derbisi öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Deneyimli teknik adam, teknik direktörlük görevinin kaderinde kazanamayınca kötü olmanın normal olduğunu belirtti.
"KAYBEDİNCE İŞİMİZDEN OLMAMIZ GEREKİYOR"
Guardiola açıklamasında; "Kazandığımızda dahi oluyoruz ama kaybettiğimizde işimizden alınmamız gerekiyor. Bu dünyanın her yerinde böyle oluyor." dedi.
Meslektaşı Ole Gunnar Solskjaer hakkında konuşan 49 yaşındaki teknik adam; "Onun değerinin bilinmesi önemli. Bu konuda en ufak şüphem yok. Solskjaer'in benim desteğime ihtiyacı yok, o zorlu durumların altından kalkabilecek kadar güçlü." dedi.
Manchester United ile Manchester City'nin derbi maçı öncesinde United 19 puanla 6. sırada, rakibi City ise 18 puanla 7. sırada bulunuyor.
Deneyimli teknik adam, teknik direktörlük görevinin kaderinde kazanamayınca kötü olmanın normal olduğunu belirtti.
"KAYBEDİNCE İŞİMİZDEN OLMAMIZ GEREKİYOR"
Guardiola açıklamasında; "Kazandığımızda dahi oluyoruz ama kaybettiğimizde işimizden alınmamız gerekiyor. Bu dünyanın her yerinde böyle oluyor." dedi.
Meslektaşı Ole Gunnar Solskjaer hakkında konuşan 49 yaşındaki teknik adam; "Onun değerinin bilinmesi önemli. Bu konuda en ufak şüphem yok. Solskjaer'in benim desteğime ihtiyacı yok, o zorlu durumların altından kalkabilecek kadar güçlü." dedi.
Manchester United ile Manchester City'nin derbi maçı öncesinde United 19 puanla 6. sırada, rakibi City ise 18 puanla 7. sırada bulunuyor.