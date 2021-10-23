Pep Guardiola: "Kaybedince, kötünün en kötüsüsün"

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Newcastle United'da görevden alınan Steve Bruce'a destek verdiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Pep Guardiola: 'Kaybedince, kötünün en kötüsüsün'
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23 Ekim 2021 17:42
Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Newcastle United'da yeni Arap sahiplerin yönetime gelmesinin ardından görevine son verilen Steve Bruce için konuştu.

İspanyol hoca, Bruce'un gönderilmesine üzüldüğünü kaydederken, "Steve'e olanlar beni gerçekten üzdü. Ona mesaj attım, kendisinin yanında olduğumu belirttim. Benim tanıştığım en iyi insanlardan biri. Bana göre çok iyi bir insan. Yenilgiler gerçekleşti. Bana, Klopp'a, Tuchel'e, Solskjaer'e, hepimize olan şeyler bu. Kazandığında, 'Oooo ne kadar iyisin, çok zekisin, değil mi?' derler. Kaybettiğinde de kötülerin en kötüsü olursun. Umarım Steve yakın zamanda çok daha güçlü geri döner." ifadelerini kullandı.

Premier Lig'de 9 hafta sonunda 4 puanı olan Newcastle United'da Bruce'un ayrılığının ardından Antonio Conte ve Jose Mourinho gibi kariyerli teknik adamların adı geçiyor.


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