Pep Guardiola: "İyi oynuyoruz ama kazanamıyoruz"

Pep Guardiola, 2-0'dan 2-2'ye gelen Crystal Palace maçı sonrası dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Pep Guardiola: 'İyi oynuyoruz ama kazanamıyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Aralık 2023 23:58
Pep Guardiola, 2-0'dan 2-2'ye gelen Crystal Palace maçı sonrası açıklama yaptı.

Pep Guardiola, "Son vuruşlardaki kararlarımızdan dolayı iki puan kaybettik. İyi bir oyun oynadık, her detay iyiydi. Kalemizde neredeyse hiç pozisyon vermedik. Güçlü rakibe karşı iyi savunma yaptık." dedi.

İspanyol teknik adam, "Bu kadar doğru işe rağmen kazanamadık. Tottenham ce Liverpool maçlarında da bu böyle oldu. 3 puanı alamadık, yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery