Pep Guardiola: 'İyi oynuyoruz ama kazanamıyoruz'

Pep Guardiola, 2-0'dan 2-2'ye gelen Crystal Palace maçı sonrası açıklama yaptı.



Pep Guardiola, "Son vuruşlardaki kararlarımızdan dolayı iki puan kaybettik. İyi bir oyun oynadık, her detay iyiydi. Kalemizde neredeyse hiç pozisyon vermedik. Güçlü rakibe karşı iyi savunma yaptık." dedi.



İspanyol teknik adam, "Bu kadar doğru işe rağmen kazanamadık. Tottenham ce Liverpool maçlarında da bu böyle oldu. 3 puanı alamadık, yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.





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