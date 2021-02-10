Pep Guardiola: 'Herkes bizi şampiyon ilan etti, o zaman oynamayalım?'

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, takımı hakkında açıklamalarda bulundu.



Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi için hazır konuma geldiklerini dile getiren İspanyol teknik adam, "Geleceği çok çabuk tahmin ediyoruz, spor bunu cezalandırır, geçmişte de gördüm. En basit örneği Liverpool. Liverpool, gördüğüm en iyi takımlardan biri. Evlerinde 68 maçlık seri yaptılar, herkesi paramparça ettiler. Sonra bazı nedenlerle üst üste 3 maç kaybettiler. Bu bize de olabilir, hem de 1 hafta içinde! Herkes bizi şampiyon ilan ediyor, o zaman oynamayalım. Tottenham'a karşı, Everton'a karşı niye oynuyoruz, bilmiyorum. Tüm övgüler kazandığımız için geliyor. 2-3 ay önce şampiyon olma, Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansımız yoktu ama şimdi hazırız." dedi.



