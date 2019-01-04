Pep Guardiola: ''Hala lider onlar...''

Manchester City'nin Premier League'de Liverpool'u 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından Pep Guardiola kısa bir değerlendirme yaptı.
Pep Guardiola aldıkları galibiyeti değerlendirirken şampiyonluk yarışı için de konuştu.
İspanyol teknik adam karşılaşma sonrası ''Agüero'ya ihtiyacımız var. Pozisyonunun en özel oyuncularından biri. İlk golde onun gibi alıp, dönüp o vuruşu yapabilecek az oyuncu var'' ifadelerini kullandı.
Lig yarışı için de konuşan Pep ''10 puana çıksaydı fark, geri dönmemiz çok zor olurdu ama unutmamalıyız ki, hala ligin lideri onlar ve biz 4 puan gerideyiz. Şimdi savaşmaya devam edeceğiz'' dedi.
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Pep Guardiola aldıkları galibiyeti değerlendirirken şampiyonluk yarışı için de konuştu.
İspanyol teknik adam karşılaşma sonrası ''Agüero'ya ihtiyacımız var. Pozisyonunun en özel oyuncularından biri. İlk golde onun gibi alıp, dönüp o vuruşu yapabilecek az oyuncu var'' ifadelerini kullandı.
Lig yarışı için de konuşan Pep ''10 puana çıksaydı fark, geri dönmemiz çok zor olurdu ama unutmamalıyız ki, hala ligin lideri onlar ve biz 4 puan gerideyiz. Şimdi savaşmaya devam edeceğiz'' dedi.
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