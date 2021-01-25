Pep Guardiola: 'Garcia ile vedalaşacağız'

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, İspanyol savunmacı Eric Garcia için açıklamalarda bulundu.



Daha önce Barcelona altyapısından Manchester City'e transfer olan stoper oyuncusunun Katalan kulübüne geri döneceği konuşuluyor.



"AYRILACAĞINDAN EMİNİM"



Guardiola transfer açıklamasında; "Garcia'nın sezon sonunda aramızdan ayrılacağından eminim. Ocak transfer döneminde de ayrılabilir, transfer penceresi kapanana kadar bekleyeceğiz." dedi.



Eric Garcia, 2017 yılında Barcelona U16 takımından 1.7 milyon avroya transfer edilmişti.



