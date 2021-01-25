Pep Guardiola: "Garcia ile vedalaşacağız"

Pep Guardiola, Barcelona'yla adı anılan savunma oyuncuları Eric Garcia için açıklamalarda bulundu

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Pep Guardiola: 'Garcia ile vedalaşacağız'
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25 Ocak 2021 18:23
Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, İspanyol savunmacı Eric Garcia için açıklamalarda bulundu.

Daha önce Barcelona altyapısından Manchester City'e transfer olan stoper oyuncusunun Katalan kulübüne geri döneceği konuşuluyor.

"AYRILACAĞINDAN EMİNİM"

Guardiola transfer açıklamasında; "Garcia'nın sezon sonunda aramızdan ayrılacağından eminim. Ocak transfer döneminde de ayrılabilir, transfer penceresi kapanana kadar bekleyeceğiz." dedi.

Eric Garcia, 2017 yılında Barcelona U16 takımından 1.7 milyon avroya transfer edilmişti.



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