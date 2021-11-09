Pep Guardiola'dan Sterling cevabı

Premier Lig takımlarından Manchester City'de menajer Pep Guardiola, oyuncusu Raheem Sterling hakkında konuştu.



"BARCELONA İLGİ ÇEKİCİ"



Barcelona'nın her zaman ilgi çekici bir takım olduğunu söyleyen Guardiola, "Bu kulüp, bu şehir, tarih, teknik adamlar ve oyuncular için her zaman ilgi çekici. Dürüst olmak gerekirse oyuncularımızdan birisine ilgileri olup olmadığını bilmiyorum. Eğer oyuncularımızdan biriyle ilgileniyorsa, eminim alabilirler." şeklinde konuştu.



Bu sezon Manchester City'de 15 maça çıkan 26 yaşındaki Sterling, 2 kez fileleri havalandırdı.



XAVI'NIN LİSTESİNDE



Öte yandan İngiliz futbolcunun, Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez'in transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü.





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