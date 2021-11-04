Pep Guardiola'dan Ronaldo itirafı

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Manchester United maçı öncesinde konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Pep Guardiola'dan Ronaldo itirafı
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04 Kasım 2021 13:33
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Premier Lig'de oynayacakları Manchester United mücadelesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'yu öven Pep, "Manchester United - Atalanta maçını izlemedim ama her şeyi analiz edeceğim ve ne kadar iyi olduklarına bakacağım. Manchester United, tarihin en iyi oyuncularından birine, bir gol makinesine sahip." dedi.

Maçın önemiyle ilgili konuşan İspanyol teknik adam, "Brugge maçının Manhcester United maçından daha önemli olduğunu söylediğimde bazı kişiler üzüldü. Ancak şu anda da en önemli maçımız Manchester United maçı." ifadelerini kullandı.

Manchester City ile Manchester United, 6 Kasım Cumartesi günü TSİ 15.30'da Old Trafford'da karşı karşıya gelecek.


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