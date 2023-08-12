Pep Guardiola'dan De Bruyne açıklaması!

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin, Burnley'i 3-0 mağlup ettiiği karşılaşmada Kevin De Bruyne sakatlık geçirerek oyuna devam edememişti.



Maç sonrası açıklamalarda bulunan Pep Guardiola, Belçikalı yıldızın hamstring sakatlığı geçirdiğini ve bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.



32 yaşındaki De Bruyne, Manchester City ile 9.sezonunu geçiriyor.