Pep Guardiola'dan De Bruyne açıklaması!

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Kevin De Bruyne'nin bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

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Pep Guardiola'dan De Bruyne açıklaması!
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12 Ağustos 2023 00:37
İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin, Burnley'i 3-0 mağlup ettiiği karşılaşmada Kevin De Bruyne sakatlık geçirerek oyuna devam edememişti.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Pep Guardiola, Belçikalı yıldızın hamstring sakatlığı geçirdiğini ve bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

32 yaşındaki De Bruyne, Manchester City ile 9.sezonunu geçiriyor.
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