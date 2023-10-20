Pep Guardiola'dan Ballon d'Or cevabı

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Ballon d'Or ile ilgili, "Messi ve Haaland... İkisi de hak ediyor, ne diyebilirim ki?" dedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Pep Guardiola'dan Ballon d'Or cevabı
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20 Ekim 2023 16:37
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ligde Brighton ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Guardiola, Ballon d'Or için gelen soruya verdiği cevapla gündem oldu.

İspanyol teknik adam, "Futbolda bireysel ödülleri çok sevmediğinizi biliyorum ama 10 gün sonra Ballon d'Or ödülü verilecek ve inanılmaz iki hikaye var. Messi, Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazandı. Haaland burada üçleme yaptı. Eğer bir oy hakkınız olsa kime verirdiniz?" sorusuna, "Her zaman söyledim, Ballon d'Or iki bölümden oluşmalı. Biri Messi için, diğeri diğer futbolcular için. Bu nedenle Haaland kazanmalı. Evet biz üçleme yaptık ve Haaland 50 milyon gol attı. Messi'nin en kötü sezonu diğerleri için en iyisidir. İkisi de hak ediyor, ne diyebilirim ki?" cevabını verdi.

Ballon d'Or ödülü, bu yıl 30 Ekim'de sahibini bulacak.

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