Pep Guardiola'dan aşı çağrısı

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, koronavirüs aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Pep Guardiola'dan aşı çağrısı
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26 Aralık 2021 15:55
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de menajer Pep Guardiola, taraftara koronavirüs aşısı konusunda çağrıda bulundu.

Guardiola, "Hastalık konusunda en güvenli yolun aşı olduğunu söyleyen insanlara inanmak istiyorum. İnsanlar aşıdan ölmez. Eğer insanlar aşı olmazsa ölebilirler" ifadelerini kullandı.

İnsanların aşı olması gerektiğini vurgulayan İspanyol teknik adam, "Bunu yapmaya çalışmalıyız. Aksi takdirde kötü durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Örneğin yine boş stadyumlara karşı oynayabiliriz" şeklinde konuştu.


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