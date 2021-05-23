Pep Guardiola'dan Agüero için gözyaşları!

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Sergio Agüero'nun takımdaki son maçının ardından gözyaşlarını tutamadı.



Karşılaşmanın sonrasında tecrübeli golcü için duygularını paylaşan Guardiola, "Onu çılgınca seviyorum. Bizim için çok özel biri. Çok iyiydi, bana çok yardımcı oldu. Onun yerini dolduramayız, bu imkansız" ifadelerini kullandı.



2011'de Atletico Madrid'den 40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Manchester City'de 5 Premier Lig şampiyonluğu kazanan Agüero, 10 yıllık City kariyerinde 389 maçta 260 gol ve 73 asistlik performans sergiledi.



