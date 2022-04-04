Pep Guardiola: "Çok düşünüp aptalca taktikler buluyorum"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Atletico Madrid ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Pep Guardiola: 'Çok düşünüp aptalca taktikler buluyorum'
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04 Nisan 2022 17:25
Pep Guardiola, Atletico Madrid ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İspanyol teknik adam yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi maçlarından önce hep çok düşünüyorum. Bu yüzden çok iyi sonuçlar alıyorum. Hep aynı sistemle oynasaydım sıkıcı olurdu." dedi.

Her oyuncunun farklı bir stili olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "İnsanların Atletico ve Liverpool'a karşı aynı taktiği seçtiğimi düşünmesi çok hoş değil. Her oyuncu aynı değil. Birbirlerinden farklı stilleri var." ifadelerini kullandı.

Çok iyi düşünerek Atletico Madrid'e karşı iyi bir taktik bulacağını söyleyen Guardiola, "Çok fazla düşünüyorum ve aptalca taktikler buluyorum. Bugün bir ilham alacağım ve bu maç için inanılmaz bir taktik bulacağım." şeklinde konuştu.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City, Atletico Madrid ile 5 Nisan Salı günü karşı karşıya gelecek.

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