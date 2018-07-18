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Pep Guardiola, Cengiz Ünder'i izliyor! Fiyatı...

Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola'nın Cengiz Ünder'i yakından takip ettiği ve Roma'nın milli futbolcudan en az 25 milyon euro kazanmayı hedeflediği belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Pep Guardiola, Cengiz Ünder'i izliyor! Fiyatı...
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18 Temmuz 2018 23:11
Geçtiğimiz sezon başında Roma'nın Manchester City'nin elinden kaptığı Cengiz Ünder için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalya basınında yer alan haberlere göre; Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, milli futbolcuyu yakından takip ediyor.

Haberde; Guardiola'nın Cengiz Ünder'i beğendiği ancak teklif yapmak için önümüzdeki sezonun sonunu beklediği belirtildi.

EN AZ 2 KATI

Cengiz Ünder'in Başakşehir'e 13.4 milyon euro ödeyen Roma'nın, milli futbolcuyu en az 2 katına satma kararı aldığı ileri sürüldü.

Roma ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki Cengiz, geçtiğimiz sezon 32 maçta 8 gol attı ve 2 asist yaptı.



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