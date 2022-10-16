Pep Guardiola: 'Burası Anfield, vermezler!'

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Phil Foden'ın attığı golün sayılmamasıyla ilgili soruya yanıt veren Pep Guardiola, "Burası Anfield Road" ifadelerini kullandı.



Liverpool taraftarlarının kendisine bozuk para atmasıyla ilgili soruyu da cevaplayan Guardiola, "Bir dahaki sefere daha iyi iş çıkaracaklardır. Bana isabet etmedi." dedi.





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