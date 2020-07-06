Pep Guardiola: 'Bu sezon neden bu kadar maç kaybettiğimizi anlamadım'

İngiltere Premier Lig'de bu sezon şampiyonluğu büyük bir farkla Liverpool'a kaptıran Manchester City'de teknik patron Pep Guardiola, sezon geneli hakkında açıklamalarda bulundu.



"LİG'İN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMIYIZ AMA..."



Rakiplerine fazla gol şansı vermemelerine rağmen çok maç kaybettiklerine vurgu yapan Pep, "Lig'de en çok gol atan ve gol pozisyonuna giren takımız. Biz oyunu yarı sahamızda kabul eden bir takım değiliz. Hiçbir takım rakiplerine bizim kadar az fırsat tanımadı. Bütün bunlar gerçekleşirken yine de birçok maç kaybettik." dedi.



"BU SEZONKİ OYUNUMUZ YETERLİ OLMADI"



Oyunlarının geçmişte oynadıklarına benzer olduğuna dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Benim adıma tüm bu olanlara bir neden bulmak çok zor. Maçlarda daha fazla topla oynamalı, gol atmak için ısrar etmeli ve oyunumuzu kabul ettirmeye çalışmalıyız. Bunu yapabileceğimizden eminim çünkü önceki sezonlarda da aynen bunu yapıyorduk. Bu sezonki oyunumuz geçmiş sezonlarımıza çok benziyor ancak maçları kazanmak için yeterli olmadı." ifadelerini kullandı.



