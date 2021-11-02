Pep Guardiola: 'Brugge maçı MANU'dan daha önemli'

Şampiyolar Ligi'nde Club Brugge ile karşılaşacak Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.



Milli takım arasına kadar iyi gitmek istediklerini söyleyen başarılı teknik adam, "Futbol, kazandığınız veya kaybettiğiniz bir oyundur. Beni endişelendiren nasıl oynadığımız konusu. Cumartesi günkü Crystal maçı zordu ama takvimin ne kadar zorlu olduğunun da farkındayız, ne yaptığımızı biliyoruz" şeklinde konuştu.



"İNANILMAZ OYNUYORUZ"



Son dönemde takımının inanılmaz bir seviyede futbol oynadığını söyleyen Guardiola, "1,5 yıldır oyunumuzu inanılmaz bir seviyeye çıkardık. Buraya geldiğimden bu yana en iyi oyunlarımızı oynuyoruz. Aldığımız sonuçlar değişebilir ama oyun olarak çok iyi durumdayız" ifadelerini kullandı.



"BRUGGE MAÇI DAHA ÖNEMLİ"



Hafta sonu oynayacakları Manchester United derbisine değinen deneyimli hoca, "Club Brugge karşılaşması Manchester United maçından daha önemli. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmak adına Brugge karşılaşması değerli. Premier Lig'de çok maç var bu kupada ise az, bu tarz karşılaşmalar belirleyici" dedi.





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