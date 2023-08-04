Pep Guardiola: "Bizi istemeyeni istemiyorum"

Barcelona'nın ilgilendiği Bernardo Silva için Pep Guardiola'dan flaş bir açıklama geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Pep Guardiola: 'Bizi istemeyeni istemiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ağustos 2023 17:26
Barcelona, Manchester City'den Bernardo Silva'yı kadrosuna katmak isterken Pep Guardiola'dan açıklama geldi.

İspanyol teknik adam yaptığı açıklamada, "Burada kalmak istemeyen oyuncuları istemiyorum. Kalmak isteyen oyuncularla devam etmek istiyorum." dedi.

Guardiola ayrıca, "Bizim için uygun bir teklif gelmesi halinde herkes gidebilir. Silva'yı isteyen uçağa binip sportif direktörümüzle görüşmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery