Pep Guardiola: 'Bizi istemeyeni istemiyorum'

Barcelona, Manchester City'den Bernardo Silva'yı kadrosuna katmak isterken Pep Guardiola'dan açıklama geldi.



İspanyol teknik adam yaptığı açıklamada, "Burada kalmak istemeyen oyuncuları istemiyorum. Kalmak isteyen oyuncularla devam etmek istiyorum." dedi.



Guardiola ayrıca, "Bizim için uygun bir teklif gelmesi halinde herkes gidebilir. Silva'yı isteyen uçağa binip sportif direktörümüzle görüşmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.



