Pep Guardiola: 'Bize fikrimizi sormuyorlar'

Community Shield Kupası'nda, Arsenal'e 1-1 berabere kaşıp penalatılarda 4-1 mağlup olan Manchester City'de teknik direktörü Pep Guardiola karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Maçın sonuna +8 eklenen ancak 90+11'de yediği golle maçın penalatılara gitmesine sinirlenen Pep Guardiola gelen soruları cevapladı.



"TEKNİK DİREKTÖRLERE FİKİR SUNMUYORLAR"



Maçın sonuna eklenen süreyle ilgili gelen soruya Pep Guardiola, "Bu uluslararası yönetim kurulu ve tüm insanlar için iyi bir soru çünkü teknik direktörlere danışmıyorlar, oyunculara fikirlerini sormuyorlar. Maça çıkarsanız, bunu kabul etmek zorundasınız" dedi ve şu sözlerle devam etti: "Maçları atılan goller için uzatıyorlar; 4-3 olan bir maçta, her bir gol için 30 veya 45 saniye koyarsanız, ertesi sabah yine maçta olursunuz" diyerek sözlerini noktaladı.



