Pep Guardiola: "Bir maç kaybedersek olmayız!"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Premier Lig'deki şampiyonluk yarışı için konuştu. Guardiola, "Eğer bir maç kaybedersek, yarışın dışında kalırız. Kazanırsak, içinde oluruz. Aynı şey rakipler için de geçerli" sözlerini kullandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Pep Guardiola: 'Bir maç kaybedersek olmayız!'
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29 Aralık 2023 17:47
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Premier Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili konuştu.

Guardiola, "Eğer bir maç kaybedersek, yarışın dışında kalırız. Kazanırsak, içinde oluruz. Aynı şey rakipler için de geçerli. Sakin olmalıyız, her şey olabilir. Örneğin, beklenmedik sonuçlar. Yılın son maçı bizi bekliyor. Ocak ayı daha rahat geçecek, toparlanmak için daha fazla zamanımız olacak" sözlerini kullandı.

Premier Lig'de cumartesi günü Sheffield United ile oynayacakları maçı değerlendiren başarılı teknik adam, "Sheffield United ile geçmişte hep sorun yaşadık. Aston Villa'ya karşı mükemmel oynadılar. Zor olacak. Derin savunma yapıyorlar. Evimizde oynadığımız son maçlarda istediğimiz sonuçları alamadık. Bu yüzden konsantre olmalıyız" sözlerini sarf etti.

Manchester City, ligde oynadığı 18 maç sonunda 37 puan topladı. Guardiola'nın ekibi ligde şu anda dördüncü sırada yer alıyor.

Premier Lig'de ilk 3 sıra ise şu şekilde:

1-Liverpool: 19 maç, 42 puan
2-Arsenal: 19 maç, 40 puan
3-Aston Villa: 19 maç, 39 puan

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