Pep Guardiola: 'Ben asla pes etmem'

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Sporting'e 4-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı.



Pep Guardiola yaptığı açıklamada, "Bu futbol, belki de geçmişte yaşadıklarımız bir istisnadır. Bazen kaybedebilirsiniz. İnsanlar vazgeçmemi bekliyor olabilir ama asla vazgeçmem." dedi.



Pes etmeyeceğini belirten Pep, "Şu an sonuçlara baktığımızda zor bir durumun içinde görünüyoruz ama ben buradayım. Burada olmak istiyorum. Bir teknik direktör olarak bu meydan okumayı seviyorum ve pes etmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.



"REAKSİYON VEREMYİZ"



İspanyol teknik adam, "İlk yarı çok iyi oynadık, çok fazla gol pozisyonuna girdik. Duygusal anlamda reaksiyon gösteremedik. 2-1'den sonra daha farklı oynamalıydık. 3 ve 4. golden sonra reaksiyon veremeyiz." şeklinde konuştu.



BREZİLYA CEVABI: "ARTIK ZOR"



Pep Guardiola, Brezilya Milli Takımı için gelen bir soruya şu şekilde yanıt verdi: "4-1 kaybettikten sonra Brezilya için artık bir seçenek olduğumu düşünmüyorum. Takımımı ayağa kaldırmayı ve tekrar en üst seviyeye çıkarmayı her zamankinden daha çok istiyorum."



AMORIM SORUSUNA ESPRİLİ YANIT!



Ruben Amorim'in Manchester United'ın başına geçmesiyle ilgili de konuşan Pep, "Premier Lig'de ve belki bir de FA Cup'ta 2 kez karşılaşırız. Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelmemiz mümkün değil." açıklamasını yaptı.



