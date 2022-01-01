Pep Guardiola: "Arsenal bizden daha iyiydi"

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Arsenal'i 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Pep Guardiola: 'Arsenal bizden daha iyiydi'
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01 Ocak 2022 18:37
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Arsenal'i deplasmanda uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından ise Manchester City Menajeri Pep Guardiola karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Arsenal'in kendilerinden daha iyi oynadığını söyledi.

İspanyol teknik adam, "Bu sezon çok sayıda sakatlık ve covid vakası yaşadık. Phil Foden ve Kyle Walker, bu maçla ilk kez geri döndüler. Bu süreçte takım olarak zihinsel ve fiziksel çok yorulduk. Arsenal, bugün bizden daha iyiydi ancak biz kazandık, futbol böyledir. Bu periyotta 11 maç arka arkaya kazanmak harika." ifadelerini kullandı.

Arsenal'i performanslarından dolayı kutlayan Guardiola, "Son maçını 6-7 gün önce oynamış bir takımla karşılaştık. Bizim 2 günümüz vardı ve geri döndük. Bizim için zordu, enerjimiz yoktu.  Yedek kulübemize baktığımızda akademiden 4 isim vardı." dedi.


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