Pep Guardiola: "500 milyon euro verseler dahi Foden'ı satmam"

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, genç futbolcusu Phil Foden için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Pep Guardiola: '500 milyon euro verseler dahi Foden'ı satmam'
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16 Şubat 2021 17:57
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, genç yıldızı Phil Foden için açıklamalarda bulundu.

Gördüğü en yetenekli futbolcunun Foden olduğunu dile getiren Guardiola, "Yaşı itibariyle Phil Foden bir antrenör olarak gördüğüm en yetenekli oyuncu. Foden, dünyanın en iyilerinden biri olmak için her şeye sahip. Asla satmayacağımız tek oyuncu o, 500 milyon euro verseler bile..." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Manchester City formasıyla 30 resmi maça çıkan Foden, 10 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.



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