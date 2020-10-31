Pep Guardiola, 5 değişiklik istedi: 'Zerre mantık yok!'

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Premier Lig'in 5 oyuncu değişikliğini yeniden 3'e indirmesine tepki gösterdi.



Daha önce İngiliz basınına yansıyan haberlerde, oyuncuların alıştıklarının aksine düzgün bir şekilde sezon öncesi hazırlıkları yapmaması nedeniyle kas sakatlıkları şimdiden geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 50 oranında arttı.



"AVRUPA'DA OYNAMAYAN 8-10 GÜN DİNLENİYOR"



Liverpool Menajeri Jürgen Klopp'un da tepki gösterdiği değişiklik ile alakalı olarak Guardiola, "Bu işin en önmeli paydaşlarından biri olan futbolcuların da sağlığını düşünmemiz gerekiyor. Avrupa kupalarında oynamayan takımlar 8-10 gün boyunca dinlenebiliyor. Bu nedenle 5 değişiklik onlar için bir anlam ifade etmiyor. Bizim tüm oyuncuları düşünmemiz gerekiyor, hepsini! Son 15-20-25-30 dakikayı da oynamak, bir futbolcu için çok kritik olabilir. Her 3 günde bir oynayan oyuncu için yarım saat bile dinlenebilmek çok önemli." dedi.



"ZERRE MANTIKLI TARAFI YOK!"



Guardiola, "Görevimiz, oyuncuları korumak olmalı. Dünyanın tüm liglerinde, İspanya'da, Almanya'da, İtalya'da, her yerde 5 değişiklik hakkı var. Ancak, burada nedense bu kuralı geri aldık. Neden oyuncuları korumuyoruz? Ben Manchester City'i korumaktan bahsetmiyorum, oyuncuları korumaktan bahsediyorum. Premier Lig oyuncularını korumaktan bahsediyorum. Geçen sezona göre kas sakatlıkları yüzde 50 oranında arttı. Neden? Çünkü, oyuncularımız geçen sezon sonrasında yeterince dinlenme ve hazırlanma şansı bulamadı. Bir maçın yorgunluğu gitmeden br sonraki maç geliyor. Diğer tüm ligler koruma amaçlı olarak 5 değişiklik hakkını verirken biz neden vermiyoruz? Bu kararın zerre mantıklı tarafı yok, zerre!" diyerek sözlerini noktaladı.



