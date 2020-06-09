Pep Guardiola, 16'lık kaleciyi aldı!

Manchester City, 16 yaşındaki Hollandalı kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
Pep Guardiola, 16'lık kaleciyi aldı!
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09 Haziran 2020 14:05
 İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Hollanda'nın Utrecht takımının alt yapısında forma giyen 16 yaşındaki kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti.

Utrecht Kulübünden yapılan açıklamada, Mikki van Sas'ın transferi konusunda İngiliz ekibiyle anlaşıldığı duyuruldu.

Utrecht ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun bonservis bedeliyle ilgili bilgi verilmedi.

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