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Pep Guardiola: "1 milyar sterlin harcarız"

Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, çok para harcadığı yönündeki eleştirilere ilginç bir espriyle yanıt verdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Pep Guardiola: '1 milyar sterlin harcarız'
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01 Mayıs 2018 00:20
Premier Lig'de şampiyonluğu garantileyen Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, gelecek sezonki transfer planı hakkında açıklamalar yaptı.

"ÇOK PARA HARCAYACAĞIZ"

Çok para harcadığı yönündeki eleştirileri esprili bir dille yanıtlayan Guardiola, "Endişelenmeye gerek yok. Gelecek sezonda da çok para harcayacağız. Belki de 1 milyar sterlin harcarız" ifadelerini kullandı.

"1 YA DA 2 OYUNCU"

Transfer edecekleri oyuncu sayısını açıklayan Guardiola, "Birkaç değişikliğe ihtiyacımız var. Bir ya da iki oyuncu transfer edebiliriz. Ama bundan daha fazlası olmaz" şeklinde konuştu.

"GELECEK SEZON..."

Gelecek sezon şampiyonluğun garanti olmadığına vurgu yapan Guardiola, "Dört sezon önce de Chelsea aynı durumla karşılaştı. Sonrasında iyi bir sezon geçirmediler. Gelecek sezon herkes 0 puanla başlayacak." dedi.

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