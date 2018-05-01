Pep Guardiola: '1 milyar sterlin harcarız'

Premier Lig'de şampiyonluğu garantileyenteknik direktör, gelecek sezonki transfer planı hakkında açıklamalar yaptı.Çok para harcadığı yönündeki eleştirileri esprili bir dille yanıtlayan Guardiola, "Endişelenmeye gerek yok. Gelecek sezonda da çok para harcayacağız. Belki de 1 milyar sterlin harcarız" ifadelerini kullandı.Transfer edecekleri oyuncu sayısını açıklayan Guardiola, "Birkaç değişikliğe ihtiyacımız var. Bir ya da iki oyuncu transfer edebiliriz. Ama bundan daha fazlası olmaz" şeklinde konuştu.Gelecek sezon şampiyonluğun garanti olmadığına vurgu yapan Guardiola, "Dört sezon önce de Chelsea aynı durumla karşılaştı. Sonrasında iyi bir sezon geçirmediler. Gelecek sezon herkes 0 puanla başlayacak." dedi.