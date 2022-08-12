Pep'den Haaland sözleri: 'Pas bekleyen forvetleri sevmem'

İlk maç performansını da değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, "Gol atmanızı sağlayan özellikleri var ama pas bekleyen forvetleri sevmiyorum. Oyuna dahil olmasını istiyorum. Bence topa sahip olmayı seviyor. Sadece Erling değil, diğer tüm oyuncular daha fazla mücadele etmeli." açıklamasını yaptı.

Pep Guardiola, Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland ile ilgili soruları yanıtladı.Guardiola yaptığı açıklamada,dedi.Antrenman performansından bahseden Pep,şeklinde konuştu.Guardiola son olarak,diyerek sözlerini noktaladı.