Pep: "De Zerbi, City'nin hocası olacak"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Roberto De Zerbi ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Pep: 'De Zerbi, City'nin hocası olacak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ekim 2023 15:28
Manchester City'de Pep Guardiola, Brighton maçı öncesi teknik direktör Roberto De Zerbi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Guardiola, Manchester City'nin bir sonraki teknik direktörünün De Zerbi olabileceğini söyledi.

Pep Guardiola yaptığı açıklamada, "Roberto De Zerbi, benden sonra Manchester City'nin menajeri olabilir. Bunun için gereken tüm yeteneklere ve kaliteye sahip." ifadelerini kullandı.

Manchester City ile Brighton, Cumartesi saat 17.00'de karşı karşıya gelecek.

İyi bir çıkış yakalayan De Zerbi'nin takımı Brighton, ligde 16 puanka 6. sırada yer alıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery