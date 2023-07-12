Pentatlon Dünya Şampiyonası'nda final geldi

Modern Pentatlon 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda Milli sporcu Eda Özrodop finale kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Pentatlon Dünya Şampiyonası'nda final geldi
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12 Temmuz 2023 22:43
Milli sporcu Eda Özrodop, Mısır'da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İskenderiye kentinde gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar kategorisinde elemeler tamamlandı.

Milli sporcu Eda Özrodop, grubunu toplam 1191 puanla üçüncü sırada bitirerek 15 Temmuz Cumartesi günü yapılacak finale kalmayı başardı.

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