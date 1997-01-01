Penny: "Rodman'ın tatiline rağmen, o yıl kazanmışlardı..."

Eski NBA süperstarı Penny Hardaway, 1997-98 sezonunda eski Chicago Bulls yıldızı Dennis Rodman'ın yaptığı 48 saatlik tatilden bahsetti.



Rodman, ESPN'in "The Last Dance" belgeselinin en son bölümlerinde odak noktalarından biriydi ve en çok konuşulan olaylardan biri, 1997-98 sezonunun ortasında oldukça sıra dışı bir Las Vegas tatili yapmasıydı.



Hardaway bu konuya değindi ve Rodman'ın maskaralıklarına inanamadığını itiraf etti:



"Dennis Rodman'ın sezon sırasında yaptığı tatilin 48 saat olması gerekiyordu. Çoğu zaman bir gün bile tatil yapamıyorsunuz, ancak o 48 saat tatil yapıyor. Ve beş gün sonra, Michael Jordan sizi Vegas'taki otel odanızdan almak zorunda kalıyor. Çok saçma. Ve buna rağmen kazanmışlardı. Çılgınca."



Buna ek olarak, Hardaway, herhangi bir takım arkadaşıyla Rodman'ınkiyle benzer bir deneyim yaşayıp yaşamadığına dair açık bir tepki verdi:



"Hayır. Dennis'le hiç oynamadım."



