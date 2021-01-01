Penny, Orlando Magic koçluğu için "ciddi bir aday"!

Memphis State Üniversitesi koçu Penny Hardaway'in, Orlando Magic başantrenörlüğü işi için mülakat yaptığı ve ciddi bir aday olarak ortaya çıktığı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, 2018'den bu yana Memphis'te başantrenörlük yapan Hardaway'in oyuncu gelişiminde güçlü bir ün kazandığını ve bir oyuncu olarak geçmişinden ve basketbol camiasındaki ilişkilerden faydalandığını açıkladı.



49 yaşındaki oyuncu, 1993-2007 yılları arasında NBA'de 14 sezon oynamış ve dört kez All-Star olmuştu.



Hardaway, 1993-1999 yılları arasında Magic forması giymiş ve takımla bir yıl hariç tüm sezonlarda playofflara kalmıştı.



The Athletic'ten Josh Robbins'e göre Magic, Phoenix Suns asistan koçu Willie Green, Milwaukee Bucks asistan koçu Charles Lee ve Denver Nuggets'ın yardımcı koçu Wes Unseld Jr. ile mülakat yapmak için de izin istemiş bulunuyor.



