Penny, Morant'in durumu için: "23 yaşında milyoner olmak..."

Orlando Magic efsanesi Penny Hardaway, Memphis Grizzlies süperstarı Ja Morant'in yakın zamandaki silah krizi hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Penny, Morant'in durumu için: '23 yaşında milyoner olmak...'
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09 Mart 2023 16:03
Orlando Magic efsanesi Penny Hardaway, Memphis Grizzlies süperstarı Ja Morant'in yakın zamandaki silah krizi hakkında konuştu.

Penny, Morant'in Colorado'da Instagram'dan yaptığı bir canlı yayın sırasında silahını göstermesi gibi bazı hareketlerin suçunu, sosyal medyaya yükledi:

"NBA'deki genç adamların sosyal medyada bulunmalarının ne kadar sıkıntılı bir durum olduğunu insanların anladığını pek sanmıyorum. Zor bir durum. Size destek olacak kişileri doğru seçmeniz gerekiyor. Şimdi bu desteği görecektir, çünkü herkes onun etrafında toplanıyor.

Ama zor tabii ki, 21, 22, 23 yaşında milyonlarca dolar kazanmak... Sosyal medya artık çok çılgın bir yer. Hepimiz Ja için dua ediyoruz. Ja'nın arkasındayım."

Grizzlies, Morant'in uzaklaştırma cezasının dört maç daha devam edeceğini duyurmuştu.

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