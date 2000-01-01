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Penny: "Mike, her şeyde rekabet eder ve bahis oynar"

Eski NBA yıldızı ve şu anki Memphis State basketbol koçu Penny Hardaway, NBA efsanesi Michael Jordan'ın her zaman yaptığı her şeyde en iyi olduğunu kanıtlamaya çalıştığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA yıldızı ve şu anki Memphis State basketbol koçu Penny Hardaway, NBA efsanesi Michael Jordan'ın her zaman yaptığı her şeyde en iyi olduğunu kanıtlamaya çalıştığını söyledi.

Hardaway, yakın zamanda Jordan'ın rekabet gücünü ayrıntılı olarak açıkladı:

"Michael'ın rekabetçi doğası, kesinlikle aşırı dozda. Her zaman yaptığı her şeyde rekabet etmek zorunda. Hız için yaşıyor. Rekabetçi doğa için yaşıyor. Golf grubundaki herkese ve her şeye bahis koyar. 'Eminim senden daha uzağa sürebilirim. Bahse girerim deliğe senden daha yakın vurabilirim. Bahse girerim, senin 1000 dolarına karşı, bu vuruşu eminim 10 bin dolara yapabilirim.' Yani, o öyle biri."


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