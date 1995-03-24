Penny: "Jordan, United Center'ın çemberlerine başta alışamamıştı"

Eski Orlando Magic süperstarı Penny Hardaway, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın başlangıçta United Center'da rahat etmediğini söyledi.



Jordan, 24 Mart 1995'te Orlando Magic'e karşı sahadan 7-23 isabetle 21 sayı atmıştı ve bu, geri dönüş turu sırasında kendisinin yeni arena olan United Center'daki ilk maçıydı.



Magic, Jordan ve Bulls'u 106-99'luk skorla mağlup etmişti. Hardaway' 22 sayı ve 6 asistle oynarken, genç Shaquille O'Neal 24 sayı ve 16 ribaundla oynamıştı. Magic, 1995 playofflarında MJ ve Bulls'u elemişti.



Hardaway, Jordan'ın döndükten sonraki üçüncü maçında nasıl paslı olduğunu ve United Center çemberlerine nasıl alışamadığını açıkladı:



"Hatırlayabildiğim tek şey, yeni arena olan United Center'ın içinde rahat olmadığıydı. Chicago Stadium'da daha rahattı. Açıkçası Chicago Stadium'daki potaları çok iyi tanıyordu ve yeni bir arenaya taşınması onu biraz sarsmıştı."



1995 playofflarında Magic'e yenildikten sonra, Jordan ve Bulls ekibi üç yıl üst üste şampiyonluk kazanmıştı. MJ ve Chicago ekibi, 90'ları altı yüzükle tamamlamıştı ve Jordan da altı Finaller MVP'si ödülü almıştı.



Penny ve Magic, 1995 Finalleri'nde dört maçta Houston Rockets'a yenilmişti. Orlando, Chicago ile 1996 Doğu Konferansı Finalleri'nde de karşılaşmış, ama bu kez süpürülmüştü.



