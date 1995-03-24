Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Penny: "Jordan, United Center'ın çemberlerine başta alışamamıştı"

Eski Orlando Magic süperstarı Penny Hardaway, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın başlangıçta United Center'da rahat etmediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Orlando Magic süperstarı Penny Hardaway, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın başlangıçta United Center'da rahat etmediğini söyledi.

Jordan, 24 Mart 1995'te Orlando Magic'e karşı sahadan 7-23 isabetle 21 sayı atmıştı ve bu, geri dönüş turu sırasında kendisinin yeni arena olan United Center'daki ilk maçıydı.

Magic, Jordan ve Bulls'u 106-99'luk skorla mağlup etmişti. Hardaway' 22 sayı ve 6 asistle oynarken, genç Shaquille O'Neal 24 sayı ve 16 ribaundla oynamıştı. Magic, 1995 playofflarında MJ ve Bulls'u elemişti.

Hardaway, Jordan'ın döndükten sonraki üçüncü maçında nasıl paslı olduğunu ve United Center çemberlerine nasıl alışamadığını açıkladı:

"Hatırlayabildiğim tek şey, yeni arena olan United Center'ın içinde rahat olmadığıydı. Chicago Stadium'da daha rahattı. Açıkçası Chicago Stadium'daki potaları çok iyi tanıyordu ve yeni bir arenaya taşınması onu biraz sarsmıştı."

1995 playofflarında Magic'e yenildikten sonra, Jordan ve Bulls ekibi üç yıl üst üste şampiyonluk kazanmıştı. MJ ve Chicago ekibi, 90'ları altı yüzükle tamamlamıştı ve Jordan da altı Finaller MVP'si ödülü almıştı.

Penny ve Magic, 1995 Finalleri'nde dört maçta Houston Rockets'a yenilmişti. Orlando, Chicago ile 1996 Doğu Konferansı Finalleri'nde de karşılaşmış, ama bu kez süpürülmüştü.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal