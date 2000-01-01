Penny: "Horace, Chicago Bulls'a karşı derin bir nefret duyuyordu"

Eski NBA süperstarı Penny Hardaway, eski takım arkadaşı Horace Grant'in Orlando Magic'e katıldıktan sonra Chicago Bulls'a karşı 'derin bir nefret' duyduğunu iddia etti.



NBA oyuncularının genellikle eski takımlarıyla karşılaştıklarında kanıtlayacak bir şeyleri oluyor. Horace Grant, Magic'ten eski takım arkadaşı Penny'ye göre Bulls'dan nefret ediyordu.



Hardaway, Grant'in 1987'de kendisini 10. sıradan draft eden NBA takımını ne kadar fazla bir şekilde yenmek istediğini açıkladığı rekabete ışık tuttu:



"Tamamen odaklanmıştı. 'Bu adamları çok fena yenmek istiyorum' diyordu. Onları gerçekten yenmek istiyordu. Derin bir nefret duyuyordu, çünkü sözleşmesini yenilememişlerdi ve Michael'ın kendisine kişisel olarak yaptığı her şeyi düşünüyordu. Sonraki yıl bunu aklında tutması çılgıncaydı."



Grant, Bulls'un 1990-91'den sonraki ilk three-peat'inde kilit bir role sahipti. İki yönlü bir boyalı alan oyuncusu olan Grant, bu dönemde Jordan ve Scottie Pippen'ın arkasındaki üçüncü opsiyondu.



