Penny Hardaway, Magic'e koçluk yapmayacak

Memphis State Üniversitesi koçu ve eski NBA yıldızı Penny Hardaway, Orlando Magic'in başantrenörlük işi için adaylar arasından ismini geri çekti.



Hardaway, Stadium'dan Jeff Goodman'a konuyla ilgili şunları söyledi:



"Başladığım şeyden vazgeçemedim. Bir gün NBA'de ve Orlando Magic'te koçluk yapmak rüya gibi bir şey olurdu, ancak Memphis'te halen bitmemiş işlerimiz var."



Eski Magic süperstarı, eski okulunda koç olarak geçirdiği üç sezonun ardından, bu hafta başında NBA'de ciddi bir başantrenör adayı olarak ortaya çıkmıştı.



Tigers ekibi ile geçirdiği süre boyunca Hardaway, 63-32'lik bir derece yakalamış ve yüksek sıradan seçilmesi beklenen bazı oyuncuların çıkmasında başrol oynamıştı.



Penny, Memphis'teki işini 2025-26 sezonu sonuna kadar uzatan beş yıllık bir sözleşme uzatması imzalamıştı.



Magic'teki mevcut iş, sakatlıklarla dolu bir sezonun ardından yılı 21-51 derece ile tamamlayan ekibin, Steve Clifford ile yollarını ayırmasından beri müsait konumda bulunuyor.



