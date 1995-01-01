Penny: "1995'te Jordan, eskisi gibi sıçrayamıyordu"

Eski NBA süperstarı Penny Hardaway, Orlando Magic'in 1995 yılında Michael Jordan'ın Chicago Bulls'unu nasıl alt ettiğini detaylandırdı.



Penny, 1990'larda Bulls'un egemenliği sırasında Jordan'a karşı tek playoff serisi kazanan Magic ekibinin büyük bir parçasıydı.



Basketbola uzun bir verdikten sonra dönen Jordan, Doğu Konferansı'nda Hardaway, Shaquille O'Neal ve eski Bulls oyuncusu Horace Grant'in önderliğindeki Magic ekibi tarafından elenmişti.



Hardaway, Magic'in altı maçta Bulls'u iki kilit nokta ile nasıl yendiğini anlattı. İlk olarak, o seride eski ekibine karşı oynayan Grant'in muhteşem oyununu ön plana çıkardı:



"Mümkün olduğunca konforlu hale getirmeye çalıştık. Ve Horace Grant hayatının serisini geçirmişti. Orta mesafeden tüm seri boyunca neredeyse hiç şut kaçırmamıştı."



"ESKİSİ GİBİ SIÇRAYAMIYORDU"



Hardaway, Magic'in Jordan'ın o yıl tam basketbol formunda olmadığı gerçeğinden de tam olarak yararlandığını kabul etti. MJ, bir yıl boyunca vücudunu beyzbol formuna sokmaya çalışamk için geçirmişti ve geri döndüğünde bu sıkıntılara yol açmıştı.



Penny, Jordan'ın Magic'e karşı bu playoff serisinde nasıl iyi sıçrayamadığını da açıkladı:



"Turnike attığı pozisyonlarda, patlayıcılığı yoktu. İyi sıçramıyordu. Normalde bastığı gibi smaç basmıyordu. Turnike atıyordu. Üstümüzden smaç vurması yerine, ters taraftan şutunu bu sayede bloklayabiliyorduk. Eskisi gibi yükselemiyordu, bacaklarında o güç hiç yoktu. Tüm seri boyunca yoktu."



Bulls ertesi yıl, eski Jordan geri döndüğünde, 1996'da Doğu Konferansı Finallerinde Magic'i süpürerek intikamını almıştı.



